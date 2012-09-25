Требуется преподаватель немецкого языка

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Закрыт1 заявка102 просмотра

Требуется преподаватель (репетитор) немецкого языка.

Для индивидуальных занятий или в малочисленной группе (если Вы уже кого-то обучаете).

С НУЛЕВОГО уровня до А2 (М3), (а если хватит Вашего терпения - до B1) + сленг, пословицы (поговорки)

Ожидаются предложения от преподавателей, имеющих большой опыт практического общения с носителями, т.к. нужно изначально "поставить" произношение:

а) добиться отсутствия или минимума славянского акцента,

b) не учить "эталонному произношению", а максимально приблизить к фонетике разговорной речи

Возможны занятия в любой форме, в том числе дистанционно, сам нахожусь в Москве.

При ответе пожалуйста указывайте:

1. Предлагаемую Вами форму занятий

2. Возможную периодичность (исходя из Вашей занятости)

3. Какое время или сколько занятий (Вы предполагаете) потребуется для достижения уровня А2

4. Минимальная стоимость за занятие или определенное время занятий

5. Требующуюся Вам информацию об ученике

6. Ваши контакты

7. Любую информацию о себе, которая позволит сделать единственный правильный выбор и обратиться именно к Вам :)

13 лет назад
Einzig
Михаил 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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