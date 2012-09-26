Для постоянного сотрудничества требуются партнеры по выполнению англо-русских переводов по разным тематикам (возможно сотрудничество с группами переводчиков с редактором). На выходе требуется перевод высокого качества, проверенный, как минимум, вторым переводчиком/редактором и не требующий дальнейшей проверки ...
Переводчик итальянского языка с доступом в скайпе
Нужен переводчик итальянского разговорного языка с постоянным доступом в скайпе.
Работа удаленная не постоянная, периодически будем обращаться.
Как подходить к расчетам за помощь не знаю, предлагайте.
Клиент - иностранец, звонит нам, мы подключаем в конференц связь, и общаемся втроем, на предмет принятия нами заказа у клиента.
Заявки фрилансеров
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