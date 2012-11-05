Переводчики с английского на русский

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Закрыт15 заявок789 просмотров

Для постоянного сотрудничества требуются партнеры по выполнению англо-русских переводов по разным тематикам (возможно сотрудничество с группами переводчиков с редактором). На выходе требуется перевод высокого качества, проверенный, как минимум, вторым переводчиком/редактором и не требующий дальнейшей проверки и вычитки.

Просьба присылать заявки с информацией о себе, образцами выполненных вами переводов (с английского на русский, оригинал и перевод) и лучшей ценой (в USD за 1 800 знаков оригинала с пробелами), которую вы можете предложить, по адресу: [email protected]. В теме письма укажите EN-RU-TOUR (только эти символы, ничего более).

12 лет назад
ansern
54 года
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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