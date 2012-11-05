отрезок текста для перевода: "...Мы согласны с тем, что сопровождающее лицо берет на себя ответственность за жизнь и здоровье нашего сына, будет принимать решения по защите и охране прав и здоровья нашего сына, с ...
Переводчики с английского на русский
Для постоянного сотрудничества требуются партнеры по выполнению англо-русских переводов по разным тематикам (возможно сотрудничество с группами переводчиков с редактором). На выходе требуется перевод высокого качества, проверенный, как минимум, вторым переводчиком/редактором и не требующий дальнейшей проверки и вычитки.
Просьба присылать заявки с информацией о себе, образцами выполненных вами переводов (с английского на русский, оригинал и перевод) и лучшей ценой (в USD за 1 800 знаков оригинала с пробелами), которую вы можете предложить, по адресу: [email protected]. В теме письма укажите EN-RU-TOUR (только эти символы, ничего более).
Заявки фрилансеров
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