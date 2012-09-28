Нужен перевод

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Закрыт25 заявок377 просмотров

Есть файл в формате .xls с категориями на англ. нужно перевести их на русский ~ 2800 фраз-слов

С вас цены и сроки.

13 лет назад
Ekulin
Егор 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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