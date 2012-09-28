Требуется финансовый переводчик. Обязанности: перевод статей финансово-экономического характера, англоязычных изданий. Оплата — 120 руб. за статью (от 3000 зн. без проб) . При большем объеме оплата пропорциональна затраченной работе. ...
Нужен перевод
Есть файл в формате .xls с категориями на англ. нужно перевести их на русский ~ 2800 фраз-слов
С вас цены и сроки.
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