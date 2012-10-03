Необходим рерайт на английском, около 60К

Для 6 сайтов по выдачи займов (НА АНГЛИЙСКОМ), надо сделать контент (т.е. рерайт уже существующих) для

следующих страниц: "How It Works", "Privacy Policy", "FAQ" и для страницы с Формой, где человек заполняет свои данные.

Т.е. всего будет 24 текста.

Контент был уникальный для поисковиков.

1)

Страница "How It Works"

размер текста около 2-3К

примеры:

2)

"Privacy Policy"

размер текста около 3К

3)

"FAQ"

размер текста около 3К

4)

Страница с формой.

размер текста около 1К

Таким образом для одного сайта (4 страницы) размер текста после рерайта около 10К.

Всего сайтов 6, суммарно около 60К.

После утверждения исполнителя, примеры пришлю.

Укажите сроки, за которые сможете сделать + бюджет.