Необходим рерайт на английском, около 60К

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Переводы
Завершен10 заявок189 просмотров

Для 6 сайтов по выдачи займов (НА АНГЛИЙСКОМ), надо сделать контент (т.е. рерайт уже существующих) для

следующих страниц: "How It Works", "Privacy Policy", "FAQ" и для страницы с Формой, где человек заполняет свои данные.

Т.е. всего будет 24 текста.

Контент был уникальный для поисковиков.

1)

Страница "How It Works"

размер текста около 2-3К

примеры:

2)

"Privacy Policy"

размер текста около 3К

3)

"FAQ"

размер текста около 3К

4)

Страница с формой.

размер текста около 1К

Таким образом для одного сайта (4 страницы) размер текста после рерайта около 10К.

Всего сайтов 6, суммарно около 60К.

После утверждения исполнителя, примеры пришлю.

Укажите сроки, за которые сможете сделать + бюджет.

13 лет назад
zloixxx
42 года
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

olga_pier
Ольга 
49 лет
17 лет в сервисе
Была
4 года назад
13 лет назад
$180
4 дня
Все написала качественно и быстро! Рекомендую!
Как всегда все отлично! Задание изложено четко, работа принята сразу же. Станислав быстро оплачивает работу. А за поток заказчиков по его рекомендации – отдельный плюс! С его легкой руки я постоянно в теме:)

Заявки фрилансеров

olga_pier
Ольга 
49 лет
17 лет в сервисе
Была
4 года назад
13 лет назад

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