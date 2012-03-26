Расшифровка аудиозаписей 20+ часов

$250
Редактирование и КорректураЗавершен24 заявки737 просмотров
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СРОЧНО необходимо расшифровать 20+ часов аудиозаписей.

Рассмотрю, как минимум 5 кандидатов.

Требования:

- ежедневно 1,5-2 часа аудио

- оплата по факту: 1 час аудио = 10$

- сохранять в Wordе

Правила расшифровки и "полезности" прикреплены!

12 лет назад
rock14hard
Илья 
30 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранные исполнители
Selena212
Мария 
34 годаРоссия
12 лет в сервисе
Была
12 лет назад
12 лет назад
$10
1 день
Irysja23_love
Ирина 
36 летУкраина
12 лет в сервисе
Была
4 года назад
12 лет назад
$10
2 дня
Ирина, ответственный исполнитель с хорошей орфографией. Рекомендую!
Заказчик очень ответственный. Качество записей было прекрасно. Илья всегда на связи, никогда не подгонял во времени. Работу проверял быстро и сразу оплачивал ее. С такими людьми приятно работать.
infa
36 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
6 лет назад
12 лет назад
$10
1 день
Arbeit
43 годаРоссия
13 лет в сервисе
Была
6 лет назад
12 лет назад
$10
1 день
Ответственный исполнитель с замечательной орфографией. Рекомендую!
Отличный заказчик. Четкое задание, всегда на связи, приятно работать. Спасибо Илье за интересную работу и своевременную оплату!Всем рекомендую.
Kolomeya
37 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
10 лет назад
12 лет назад
$10
1 день
Приятно работать с Коломеей! Она отзывчивый и ответственный исполнитель! Четко действует по ТЗ и по требованию корректирует свою работу!
Работается легко и эффективно. Оплата моментальная. Всем рекомендую Илью как порядочного заказчика!