Расшифровка видео

Редактирование и КорректураЗакрыт36 заявок356 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо качественно расшифровать множество видео роликов.

Преимущественно интервью.

Основное требование к исполнителю: Грамотность и аккуратность в оформлении текста.

Материала много, возможно сотрудничество на постоянной основе.

Оплата по Яндекс.Деньги или WM.

В ответах пожалуйста указывайте свои расценки.

12 лет назад
deftsite
Евгений 
35 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад