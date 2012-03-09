Сделать вёрстку и оформление текста

Редактирование и КорректураЗакрыт3 заявки190 просмотров
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Необходимо сделать вёрстку и оформить текст. Присутствуют спец. символы (математические) и графики. Исходники текста - в графических файлах (отсканированы).

Подробности в ЛС или по аське. Аська указана в контактах.

12 лет назад
glukoza
Денис 
50 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
50 отзывов(-2)