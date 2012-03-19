Редактирование текста

Редактирование и КорректураЗавершен18 заявок335 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Отредактировать и дописать текст.

12 лет назад
Faboy
Назар 
44 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранные исполнители
Lettre
42 годаУкраина
14 лет в сервисе
Была
год назад
12 лет назад
$7
1 день
Грамотно и оперативно! Исполнение заказа как всегда на высоком уровне. Рекомендую и сам продолжаю сотрудничество!
Вежливый, ответственный заказчик. Своевременная оплата и четкая формулировка задач. Рекомендую всем исполнителям.
VIRJINIYA
Виктория 
39 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
9 лет назад
12 лет назад
$3
1 день
Виктория отлично справилась с поставленной задачей. С пониманием отнеслась к пожеланиям заказчика. Работа выполнена быстро и качественно. Очень приятно общаться. Рекомендую!
Назар - довольно интересный и неординарный человек. В ходе выполнения задания было немного изменено ТЗ, однако потраченное время было компенсировано большей оплатой. Деньги получила практически сразу после проверки. Надеюсь на дальнейшее плодотворное сотрудничество. Рекомендую!