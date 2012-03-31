Литературная обработка имеющегося текста

Редактирование и КорректураЗавершен16 заявок393 просмотра
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Есть текст, необходимо его привести к нормальному виду: порядок слов, предложений, знаки препинания, и.т.п.

Общий смысловой подтекст менять не требуется.

Предложения на почту: [email protected]

12 лет назад
siteguru
43 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
Выбранный исполнитель
alvarez
44 годаРоссия
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
12 лет назад
$5
1 день
Надежда очень помогла с корректурой текста, заказчик доволен! Большое спасибо!
Работать с Сергеем было просто и приятно. Очень доброжелательный заказчик, умеющий четко поставить задачу перед исполнителем. Советую всем!