Литературная обработка имеющегося текста

Нужно вычитать текстовые строки являющиеся интерфейсом программы. Вычитка включает исправление грамматических и пунктационных ошибок. В случае путанных или непонятных фраз - нужно предложить свои варианты. Текстовый файл со строками в приложении.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть текст, необходимо его привести к нормальному виду: порядок слов, предложений, знаки препинания, и.т.п.
Общий смысловой подтекст менять не требуется.
Предложения на почту: [email protected]
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