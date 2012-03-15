Конвертация .pdf файлов в word

$15
Редактирование и КорректураЗавершен16 заявок230 просмотров
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Требуется конвертация и редактирование 4 файлов .pdf в формат word. Файлы не большие - 2 по одной странице и 2 по две. Редактирование полученных файлов по аналогии с исходными.

Оплата после принятия заказа в wmr

12 лет назад
SergeyMal
58 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
njutttas
41 годУкраина
12 лет в сервисе
Была
3 года назад
12 лет назад
$15
1 день
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