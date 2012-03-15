Конвертация .pdf файлов в word

Здравствуйте. Необходимо найти ошибки в тексте, вернее, в нескольких текстах или предложениях, и подробно описать где и какая ошибка допущена, с указанием правильного составления предложения и правила, которое было нарушено. Одним словом, чтобы все тексты были ...