Найти ошибка в тексте - русский язык

Здравствуйте.

Необходимо найти ошибки в тексте, вернее, в нескольких текстах или предложениях, и подробно описать где и какая ошибка допущена, с указанием правильного составления предложения и правила, которое было нарушено. Одним словом, чтобы все тексты были читабельными и грамотно составлены по всем правилам )))

Проект только для тех, у кого по русскому языку в аттестате и дипломе 5+ стоит))

Язык: русский

Сроки выполнения: не более 30 минут

Файл с текстами во вложении.

Тексты разделены "=====" между собой.

Заявки скрыты.