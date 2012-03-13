Найти ошибка в тексте - русский язык

Редактирование и КорректураЗавершен2 заявки730 просмотров
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Здравствуйте.

Необходимо найти ошибки в тексте, вернее, в нескольких текстах или предложениях, и подробно описать где и какая ошибка допущена, с указанием правильного составления предложения и правила, которое было нарушено. Одним словом, чтобы все тексты были читабельными и грамотно составлены по всем правилам )))

Проект только для тех, у кого по русскому языку в аттестате и дипломе 5+ стоит))

Язык: русский

Сроки выполнения: не более 30 минут

Файл с текстами во вложении.

Тексты разделены "=====" между собой.

Заявки скрыты.

12 лет назад
bestdesk
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
mintessa
Марьяна 
36 летУкраина
12 лет в сервисе
Была
6 дней назад
12 лет назад
$1
1 день
Марьяна, большое спасибо за корректировку текста, объяснение и исправление допущенных ошибок. Рекомендую как квалифицированного и оперативно выполняющего работу фрилансера. Спасибо!
Отличный заказчик!