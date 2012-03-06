Необходимо расшифровать аудио-запись

Редактирование и КорректураЗакрыт6 заявок178 просмотров
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Необходимо расшифровать аудио-запись и перенести ее в ворд. Длительность 1 час. Украинский язык.

Говорим стоимость в долларах и время

12 лет назад
Vitaly-WCS
41 годУкраина
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад