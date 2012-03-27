Редактирование и литературная обработка статей.

Редактирование и КорректураЗавершен15 заявок463 просмотра
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Необходимо отличное знание русского языка. Умение писать увлекательно, с юмором.Желательно хотябы некоторое неглубокое знание темы ландшафтного дизайна и садоводства.

Нужно пройтись по сайту www.divosad.ru. Проверить чуть больше половины статей. Задача: проставить пропущенные запятые и др. знаки пр. Явно корявые места подвергнуть литературной обработке.Что бы читалось легко, весело, было понятно, казалось простым. И хотелось делать так как сказано в статье.

Алгоритм работы: пробегаете статьи, если ничего не цепляет идете к следующей. Если появилось желание что то изменить улучшить добавить - копируете, переделываете, присылаете мне. Я меняю текст в статье на ваш частично или полностью. Список слов, которые нужно добавлять в динамичные статьи я вам пришлю. Динамичные это подталкивающие к действию.

Второй вариант облегченный. Там где можно ограничиться изменением запятых или поправкой нескольких слов, вы записываете такую статью в свой список, в результате у вас будет список ссылок, или урлов. И потом в оговоренное время вы через Тим Вьюер с моего компьютера, от моего имени будете на сайте править. Или я сделаю вас модераторами и наделю правами, но это позже.

В вашем предложении укажите цену и срок, иначе система не даст принять вашу заявку. Цену за тысячу знаков. Цену укажите за рерайт, а в коментарии укаэиье вторую цену за легкую правку (работа с запятыми, отдельными словами, когда в статье на тысячу знаков несколько поправок.)

12 лет назад
Valentin007
58 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранные исполнители
tais13
Лариса 
58 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад
12 лет назад
$1
1 день
Очень тщательный и грамотный человек. Ей можно работать в профессиональном издании.
YaroslaV0396
Ярослав 
30 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 лет назад
$1
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
sorin57
66 летМолдова
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
12 лет назад
$1
1 день
Хорошая работа
Приятно было сотрудничать, интеллигентный, обстоятельный заказчик.