Редактирование и литературная обработка статей.

Необходимо отличное знание русского языка. Умение писать увлекательно, с юмором.Желательно хотябы некоторое неглубокое знание темы ландшафтного дизайна и садоводства.

Нужно пройтись по сайту www.divosad.ru. Проверить чуть больше половины статей. Задача: проставить пропущенные запятые и др. знаки пр. Явно корявые места подвергнуть литературной обработке.Что бы читалось легко, весело, было понятно, казалось простым. И хотелось делать так как сказано в статье.

Алгоритм работы: пробегаете статьи, если ничего не цепляет идете к следующей. Если появилось желание что то изменить улучшить добавить - копируете, переделываете, присылаете мне. Я меняю текст в статье на ваш частично или полностью. Список слов, которые нужно добавлять в динамичные статьи я вам пришлю. Динамичные это подталкивающие к действию.

Второй вариант облегченный. Там где можно ограничиться изменением запятых или поправкой нескольких слов, вы записываете такую статью в свой список, в результате у вас будет список ссылок, или урлов. И потом в оговоренное время вы через Тим Вьюер с моего компьютера, от моего имени будете на сайте править. Или я сделаю вас модераторами и наделю правами, но это позже.

В вашем предложении укажите цену и срок, иначе система не даст принять вашу заявку. Цену за тысячу знаков. Цену укажите за рерайт, а в коментарии укаэиье вторую цену за легкую правку (работа с запятыми, отдельными словами, когда в статье на тысячу знаков несколько поправок.)