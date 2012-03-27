Необходимо расшифровать аудио-запись и перенести ее в ворд. Длительность 1 час. Украинский язык. Говорим стоимость в долларах и время
Редактирование и литературная обработка статей.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо отличное знание русского языка. Умение писать увлекательно, с юмором.Желательно хотябы некоторое неглубокое знание темы ландшафтного дизайна и садоводства.
Нужно пройтись по сайту www.divosad.ru. Проверить чуть больше половины статей. Задача: проставить пропущенные запятые и др. знаки пр. Явно корявые места подвергнуть литературной обработке.Что бы читалось легко, весело, было понятно, казалось простым. И хотелось делать так как сказано в статье.
Алгоритм работы: пробегаете статьи, если ничего не цепляет идете к следующей. Если появилось желание что то изменить улучшить добавить - копируете, переделываете, присылаете мне. Я меняю текст в статье на ваш частично или полностью. Список слов, которые нужно добавлять в динамичные статьи я вам пришлю. Динамичные это подталкивающие к действию.
Второй вариант облегченный. Там где можно ограничиться изменением запятых или поправкой нескольких слов, вы записываете такую статью в свой список, в результате у вас будет список ссылок, или урлов. И потом в оговоренное время вы через Тим Вьюер с моего компьютера, от моего имени будете на сайте править. Или я сделаю вас модераторами и наделю правами, но это позже.
В вашем предложении укажите цену и срок, иначе система не даст принять вашу заявку. Цену за тысячу знаков. Цену укажите за рерайт, а в коментарии укаэиье вторую цену за легкую правку (работа с запятыми, отдельными словами, когда в статье на тысячу знаков несколько поправок.)
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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