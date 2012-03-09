Вычитка текста на предмет ошибок

Редактирование и КорректураЗакрыт21 заявка335 просмотров
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Есть HTML документ, который нужно вычитать на предмет грамматических, стилистических и пунктуационных ошибок. Если есть навык работы с web-редактором, то можно править прямо в HTML. Если навыков нет - правки нужно делать в ворде, копируя в него только изменяемое предложение. Объем текста 16 тыс. знаков с пробелами.

12 лет назад
leonidus
42 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
4 года назад