Вычитка текста на предмет ошибок

Есть HTML документ, который нужно вычитать на предмет грамматических, стилистических и пунктуационных ошибок. Если есть навык работы с web-редактором, то можно править прямо в HTML. Если навыков нет - правки нужно делать в ворде, копируя в него только изменяемое предложение. Объем текста 16 тыс. знаков с пробелами.