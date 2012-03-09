Редактирование текста для английской версии сайта

Требуется корректировка текста для английской версии сайта. Для выбора исполнителя, во вложении находится текст на английском языке, который следует отредактировать и привести в читабельный вид. Для всех, кто справится с тестовым заданием, оно будет оплачено (~1500 знаков = 4$), автор лучшей работы получит предложение по редактированию всего сайта.