Редактирование текста для английской версии сайта

Редактирование и КорректураЗакрыт6 заявок256 просмотров
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Требуется корректировка текста для английской версии сайта. Для выбора исполнителя, во вложении находится текст на английском языке, который следует отредактировать и привести в читабельный вид. Для всех, кто справится с тестовым заданием, оно будет оплачено (~1500 знаков = 4$), автор лучшей работы получит предложение по редактированию всего сайта.

12 лет назад
semantikaua
37 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад