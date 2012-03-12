Отредактировать заголовки объявления для Я.Директа

Редактирование и КорректураЗакрыт1 заявка169 просмотров
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Здравствуйте! Необходимо отредактировать заголовки объявления для Яндекс.Директа - где-то укоротить до 33 символов, где-то дописать по ТЗ. Всего 820 строчек. Исполнитель - человек, который понимает что такое ЯндексДирект и с чем его едят. От Вас - цена за всю работу и срок выполнения.

12 лет назад
cinemae
43 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
Kiso
47 летРоссия
17 лет в сервисе
Была
9 лет назад
12 лет назад
$18
1 день