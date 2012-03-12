Отредактировать заголовки объявления для Я.Директа

Здравствуйте! Необходимо отредактировать заголовки объявления для Яндекс.Директа - где-то укоротить до 33 символов, где-то дописать по ТЗ. Всего 820 строчек. Исполнитель - человек, который понимает что такое ЯндексДирект и с чем его едят. От Вас - цена за всю работу и срок выполнения.