Исправить опечатки в пдф

Редактирование и КорректураЗакрыт24 заявки390 просмотров
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Есть пдф, есть опечатки, их нужо исправить в пдф, текста страниц на 200, остальное картиники, их править не нужно.

12 лет назад
daikiry
47 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
12 лет назад