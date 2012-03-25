Набор текста (обсуждение), около 3 часов

$50
Редактирование и КорректураЗавершен44 заявки561 просмотр
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Есть запись разговора, длина записи около 3 часов. Надо набить текст разговора

Оплата Вебмани, предполагается около 1500р. Срок выполнения желательно 1-2 дня

12 лет назад
x_jerry
50 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
gla3ik
36 летУкраина
12 лет в сервисе
Была
10 лет назад
12 лет назад
$30
2 дня
Был немного задержан срок выполнения работы (утро воскресенья вместо 24:00 субботы). Плюс было некоторое количество помарок (неправильных слов, пропусков), которые мне пришлось исправлять. В результате мне пришлось прослушивать текст и его корректировать, чего я делать исходно не собирался. Вместе с тем, должен отметить, что работа была довольно объемной, задержка для меня была не очень существенной, и Исполнительница при личном общении производит очень приятное впечатление.
Отличный заказчик, всегда на связи и всегда готов проконсультировать и помочь в выполнении поставленной задачи! Оплата своевременная. Заслуживает высшей оценки. Спасибо за доверие и приятное сотрудничество.