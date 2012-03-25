Набор текста (обсуждение), около 3 часов

Был немного задержан срок выполнения работы (утро воскресенья вместо 24:00 субботы). Плюс было некоторое количество помарок (неправильных слов, пропусков), которые мне пришлось исправлять. В результате мне пришлось прослушивать текст и его корректировать, чего я делать исходно не собирался. Вместе с тем, должен отметить, что работа была довольно объемной, задержка для меня была не очень существенной, и Исполнительница при личном общении производит очень приятное впечатление.