С аудио пер. в текст. Приватно для Гаврилова Лиана

Редактирование и КорректураЗавершен37 заявок428 просмотров
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Есть штук 10 медиафайлов по 17-25 минут каждый. Качество не очень, писалось с телефона, но на максимальной громкости компьютера все слышно.

Язык записи - русский.

Темп - средний, как на докладах обычно бывает.

Нужно все, что на аудио - перевести в текст.

В идеале - нужно 2-3 человека, чтобы быстро сделать перевод в текст.

Прошу указывать цену на минуту аудио.

И прошу учесть, что это - не рерайт и не копирайт.

12 лет назад
ab-kmv
42 годаСербия
16 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
gavrilovaliana
Лиана 
37 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
12 лет назад
10 отзывов
12 лет назад
$5
1 день
Всё сделано отлично, буду обращаться еще периодически.
Отличный заказчик. Оплата всегда вовремя.