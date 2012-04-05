Есть пдф, есть опечатки, их нужо исправить в пдф, текста страниц на 200, остальное картиники, их править не нужно.
С аудио пер. в текст. Приватно для Гаврилова Лиана
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть штук 10 медиафайлов по 17-25 минут каждый. Качество не очень, писалось с телефона, но на максимальной громкости компьютера все слышно.
Язык записи - русский.
Темп - средний, как на докладах обычно бывает.
Нужно все, что на аудио - перевести в текст.
В идеале - нужно 2-3 человека, чтобы быстро сделать перевод в текст.
Прошу указывать цену на минуту аудио.
И прошу учесть, что это - не рерайт и не копирайт.
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