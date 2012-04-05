С аудио пер. в текст. Приватно для Гаврилова Лиана

Есть штук 10 медиафайлов по 17-25 минут каждый. Качество не очень, писалось с телефона, но на максимальной громкости компьютера все слышно.

Язык записи - русский.

Темп - средний, как на докладах обычно бывает.

Нужно все, что на аудио - перевести в текст.

В идеале - нужно 2-3 человека, чтобы быстро сделать перевод в текст.

Прошу указывать цену на минуту аудио.

И прошу учесть, что это - не рерайт и не копирайт.