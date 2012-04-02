Редактирование текста для немецкой версии сайта

Редактирование и КорректураЗавершен3 заявки202 просмотра
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Требуется корректировка текста для немецкой версии сайта. Для выбора исполнителя, во вложении находится текст, который необходимо перевести на немецкий язык и привести в читабельный вид. Для всех, кто справится с тестовым заданием, оно будет оплачено (~1500 знаков = 4$, оплата webmoney), автор лучшей работы получит предложение по редактированию всего сайта.

12 лет назад
semantikaua
37 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Выбранный исполнитель
Tonja28Z
36 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
2 года назад
12 лет назад
$50
2 дня
Антонине спасибо за работу, все выполнила в срок - хорошо и аккуратно, не смотря на узкоспециализированную тематику. Советую!
Сотрудничеством довольна! Своевременная оплата, четкое задание. Хороший заказчик. Рекомендую!