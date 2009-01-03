Сделать MediaKit периодического издания по образцу

Нужен человек, который смог бы сделать за сегодня медиакит периодического издания (для администраторов сайта: это не верстка журнала!) по образцу. Дизайн простой. Черный фон и на нем текст с включением обложек журнала и диаграммы о читателях. См приложение к объявлению.