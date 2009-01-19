Довести до ума галерею на форуме

$10
ПрочееЗавершен3 заявки151 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Есть форум на phpBB3 ,поставили на него галерею TS Gallery v0.2.1, нужно вписать её элементы в имеющийся дизайн форума ( стиль xbox360)

15 лет назад
vr18
Yuyr Ytu 
74 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
Выбранный исполнитель
alexandr_vi
Alexandr 
NaN летРоссия
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
3 отзыва(-1)
15 лет назад
$10
1 день
Спасибо огромное за проделанную работу! Человек внимательный и знающий своё дело. Я получил всё то , что ожидал.
Хороший заказчик. Отлично объяснил, что требуется сделать. Сразу, после сдачи работы, перевел деньги. Советую!
  • Похожие заказы

  • Убрать телефон на плашке

    $3

    Есть плашка с телефонами. Убрать лишние с нее надо. Пишите цены. Работа простая, на минуты же. Выяснять у каждого дольше. повторен для заявки исполнителя

    Прочее1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Изменить PNG

    Во вложенном файле лого png - нужно изменить текст на мой, оставив 1 к 1 шрифты и оформление тенями и светом. Требуемый текст: 1 ая строка - ВЕБ СТУДИЯ 2 ая строка - Mozgunov.Ru 3 я строка - разработка ...

    Прочее1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Работа в Autocad

    Дана картинка, необходимо по ней выполнить чертеж и некоторые манипуляции. Срочно, в течение 1 часа. По ГОСТу. Оплата по факту. Картинку дам выбранному исполнителю.

    Прочее11 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Разрезать mp3 файл на три равных части

    $50

    Здраствуйте есть музыка http://depositfiles.com/files/wx7k57w23 необходимо разрезать ее на 3 равные части. Бюджет 50 уе максимум. ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПИСАТЬ ВЫ ХОТЬ ОЗНАКОМЬТЕСЬ,,И НАПИШИТЕ КАКОВА ЕЕ ДЛИНА В СЕКУНДАХ

    Прочее37 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Фон для презентации

    $5

    Требуется фон для презентации. Ключевые слова темы презентации: экономика, математика, моделирование, сельское хозяйство. Возможные цветовые гаммы: золотистая, зеленая или ваш вариант. Фон должен быть неярким и любой текст должен себя на нем хорошо чувствовать. Оплата по факту. p.s. Цена является ...

    Прочее1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Скопировать информацию с сайта в Excel

    $50

    Нужно скопировать текстовую инфу с одного сайта в экселевский файл. Обычный копи-пасте. 200 с небольшим текстовых вставок. Экселевский файл (куда вставлять) и адрес откуда пришлю в пришлю на емайл. нужно сделать в течении дня. ...

    Прочее1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Сделать шаблон для oscommerce Vamp Edition

    $25

    Работа для специалиста на один или полтора часа На базе готового рабочего магазина нужно сделать шаблон для oscommerce Vamp Edition http://magazinserialov.ru/ есть дизайн - вернее магазин в интернете в 4 блока head левая колонка ...

    Прочее2 заявки
    Закрыт
    15 лет назад