Отрисовать в AutoCad легкий чертеж

Необходимо векторизовать печатку. Требования к файлу: 1. Это должен быть черно-белый векторный рисунок. 2. Изображение "один к одному". 3. CorelDraw 12 . 4. Толщина линии - не тоньше 0,2 мм. 5. Места с пробеламы должны быть чуть шире, так как на ...
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Задание простое так, что прозьба особо бюджеты и сроки не заламывать
Отрисовать в AutoCad простой чертеж
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