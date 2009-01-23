Нужна картинка

Есть файл вида UkRecoMFC/Nizhyn/Julia/bbb00001.mfc UkRecoMFC/Nizhyn/Julia/bbb00002.mfc ....... UkRecoMFC/Nizhyn/Julia/bbb00228.mfc UkRecoMFC/Nizhyn/Julia/bbb00229.mfc Его нужно разбить на части вырезанием фрагмента файла, например, с 60 по 90 строку, сохраняем два получившиеся файла. Таких разбиений около 20ти. Всего основных файлов - 13.
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Нужно найти изображение диснеевского Алладина на ковре или Джина, в хорошем качестве
размер минимум 900px*900px.
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