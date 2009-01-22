Имя для компании и домен

$100
ПрочееЗакрыт8 заявок473 просмотра
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#1$

Необходимо придумать имя для фирмы и название домена.

Желательно, чтоб имя фирмы и домены были одинаковы, но может в некоторых случаях это не обязательно.

Домен в зоне *.ru, не длинный, желательно без дефисов (но не обязательно).

Фирма занимается продажей туристического снаряжение и всего, что хоть как-то связано с туризмом, а также спортивного инвентаря: велики, мячи, скейты, ролики и т.п.

Сайт будет интернет-магазином.

15 лет назад
zsr
48 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Заявки фрилансеров
Нет заявок фрилансеров
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