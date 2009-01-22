Имя для компании и домен

Сделать ПОЛНУЮ русификацию mkportal
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо придумать имя для фирмы и название домена.
Желательно, чтоб имя фирмы и домены были одинаковы, но может в некоторых случаях это не обязательно.
Домен в зоне *.ru, не длинный, желательно без дефисов (но не обязательно).
Фирма занимается продажей туристического снаряжение и всего, что хоть как-то связано с туризмом, а также спортивного инвентаря: велики, мячи, скейты, ролики и т.п.
Сайт будет интернет-магазином.
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