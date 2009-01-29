Обработка текстового файла

$5
ПрочееЗавершен4 заявки216 просмотров
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Есть файл вида

UkRecoMFC/Nizhyn/Julia/bbb00001.mfc

UkRecoMFC/Nizhyn/Julia/bbb00002.mfc

.......

UkRecoMFC/Nizhyn/Julia/bbb00228.mfc

UkRecoMFC/Nizhyn/Julia/bbb00229.mfc

Его нужно разбить на части вырезанием фрагмента файла, например, с 60 по 90 строку, сохраняем два получившиеся файла. Таких разбиений около 20ти.

Всего основных файлов - 13.

15 лет назад
TopChan
Руслан 
40 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
masic
45 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
17 отзывов
15 лет назад
$5
1 день
Работу выполнил быстро и качественно, учитывая пожелания. Плюс подарил скрипт, который создал для проекта. Рекомендую.
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