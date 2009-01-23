Шапка сайта (резиновая)

Необходимо придумать имя для фирмы и название домена. Желательно, чтоб имя фирмы и домены были одинаковы, но может в некоторых случаях это не обязательно. Домен в зоне *.ru, не длинный, желательно без дефисов (но не обязательно). Фирма занимается ...