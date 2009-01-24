Раскрутка сайта и поднятие PR

ПрочееЗакрыт5 заявок163 просмотра
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Нужно раскрутить сайт http://2eyes.ru/

Надо поднять pagerank примерно до 4

И посещаемость примерно чтоб 200 уникальных посетителей было!

Да это мало, но буду судить не по счетчикам, а по читаемости новостей и по комментариям)

Плачу не много, кризис)

15 лет назад
maxsite
Максим 
51 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
2 отзыва
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