Сделать из jpeg вектор

Необходимо векторизовать печатку.

Требования к файлу:

1. Это должен быть черно-белый векторный рисунок.

2. Изображение "один к одному".

3. CorelDraw 12 .

4. Толщина линии - не тоньше 0,2 мм.

5. Места с пробеламы должны быть чуть шире, так как на оттиске печати краска будет растекаться.

Пишите свои цены. Предпочту меньшую. Предпочту наличный расчет в Киеве, либо перевод на карту ПриватБанка.

В ЛС и icq не писать!

Файл прилагается.