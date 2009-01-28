Проектирование сложных деталей в AutoCAD

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Конкурс на соискание специалистов AutoCAD для долгосрочного сотрудничества по проектирванию деталей игрушек (сложные поверхности, большое количество деталей) по существующим эскизам и вывода стандартного комплекта чертежей для последующего размещения заказа на заводе.

Пилотный конкурс - проектирование в AutoCAD деталей человеческой руки по многочисленным эскизам (см.образец эскиза в аттаче).