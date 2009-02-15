Подправить png под IE6

Нужно раскрутить сайт http://2eyes.ru/ Надо поднять pagerank примерно до 4 И посещаемость примерно чтоб 200 уникальных посетителей было! Да это мало, но буду судить не по счетчикам, а по читаемости новостей и по комментариям) Плачу не много, кризис)