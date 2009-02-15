Подправить png под IE6

$10
ПрочееЗавершен12 заявок272 просмотра
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Сайт некорректно отображается в Internet Explorer 6 (проблема в прозрачности PNG). Нужно это устранить. Цена вопроса до $10.

15 лет назад
1982587
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
complite
Игорь 
35 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
15 лет назад
$5
1 день
Оперативно конультировал по вопросам верстки, по разговору чувствуется глубокое понимание HTML и CSS.
ок
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