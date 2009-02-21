Сайт некорректно отображается в Internet Explorer 6 (проблема в прозрачности PNG). Нужно это устранить. Цена вопроса до $10.
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Нужно нарисовать простые чертежи в AutoCade по начертательной геометрии
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