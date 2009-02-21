Нужно нарисовать простые чертежи в AutoCade

$15
ПрочееЗавершен7 заявок244 просмотра
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Нужно нарисовать простые чертежи в AutoCade по начертательной геометрии

пишите мне в асю ICQ: 380945346

15 лет назад
LiderJob
39 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
Kellerian
37 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
15 лет назад
$15
1 день
Сделано соглано задание. Приятен в общении. Рекоменду. СПАСИБО
Деньги получены, все честно. Возникли некоторые затруднения с обменом файлами, но в остальном нареканий нет. Обращайтесь в любое время.
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