Довести до ума

Я сделал шаблон, сделал html верстку и добавил стили поставил на DLE движок, но мне сказали что это статическая хтмл страничка а не шаблон). Так вот нужно это исправить, сделать нужно СЕГОДНЯ!

Даю 10$ или такая же сума в рублях, гривнах на ваш выбор)