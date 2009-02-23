Довести до ума

$10
ПрочееЗавершен5 заявок220 просмотров
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Я сделал шаблон, сделал html верстку и добавил стили поставил на DLE движок, но мне сказали что это статическая хтмл страничка а не шаблон). Так вот нужно это исправить, сделать нужно СЕГОДНЯ!

Даю 10$ или такая же сума в рублях, гривнах на ваш выбор)

15 лет назад
Artik
37 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
alex-dir
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
15 лет назад
$10
1 день
Профессионален. Понял все условия задания сразу, дополнительных вопросов не было. Ответственный, исполнительный, очень доволен сотрудничеством. :)
Отличный заказчик! По оплате не подводит и в принципе разбирается в том, что заказывает. Рекомендую!
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