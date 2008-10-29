Нужен простенький дизайн для сайта Без каких либо наворотов Главная страница состоит из 3х блоков а а остальные одноблочные также в дизайне должен присутствовать Логотип . Цена обговаривается ...
- Дизайн сайтовнет заявокЗакрыт13 лет назад
Для сайта флеш игр требуется создать Логотип и 2 баннера 100х100 и 468х60 В логотипе должен присутствовать топор так как название сайта от этого Баннеры должны быть с разными картинками а ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗакрыт13 лет назад
Нужно создать два баннера 1) 468х60 2)728х90Баннеры1 исполнительЗавершен13 лет назад
Нужно написать тексты для следующих страниц социальки http://runeto.com/videogallery_video_view.php http://runeto.com/news.php http://runeto.com/news.php?cat=1 http://runeto.com/news.php?cat=2 http://runeto.com/news.php?view=1 http://runeto.com/news.php?view=2 http://runeto.com/news.php?view=3 http://runeto.com/news.php?view=4 http://runeto.com/gallery_index.php http://runeto.com/blogs.php И уопр нужно сделать под поисковые системы то есть тексты должны быть с ключами и уникальными копии с других сайтов не принимаються Прооект только для ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен15 лет назад
Нужен покерный сайт наподобие http://www.fulltiltpoker.com для запуска проекта нужно определит размер вложений поэтому прошу отозваться только серьезным вебмастерам ТЗ после определения примерного бюджета опишуСайты «под ключ»10 заявокЗакрыт15 лет назад
Здравствуйте! Нужно построить сайт под ключ с внедрением получения оплаты с платежных систем Пайпал, Алерт пей и Webmoney . Сайт трех язычный Англ, Нем И Русский.Страницы сайта на всех языках заполню я сам ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗакрыт15 лет назад
Дизайн для сайта прилагаю набросок примерного дизайна это адрес сайта http://www.israwebmoney.com/old/ и сайт стоит на движке SLAED CMS 4.2 Pro нужен легко интегрированный дизайн на этот движокДизайн сайтов43 заявкиЗакрыт15 лет назад