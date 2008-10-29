dizel73

Дональд dizel73

 
50 летИзраиль/Тель-Авив
15 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Простой дизайн

    Нужен простенький дизайн для сайта Без каких либо наворотов Главная страница состоит из 3х блоков а а остальные одноблочные также в дизайне должен присутствовать Логотип . Цена обговаривается ...

    Дизайн сайтовнет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Лого и баннеры

    Для сайта флеш игр требуется создать Логотип и 2 баннера 100х100 и 468х60 В логотипе должен присутствовать топор так как название сайта от этого Баннеры должны быть с разными картинками а ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • 2 баннера

    Нужно создать два баннера 1) 468х60 2)728х90

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Тексты для страниц социалки

    Нужно написать тексты для следующих страниц социальки http://runeto.com/videogallery_video_view.php http://runeto.com/news.php http://runeto.com/news.php?cat=1 http://runeto.com/news.php?cat=2 http://runeto.com/news.php?view=1 http://runeto.com/news.php?view=2 http://runeto.com/news.php?view=3 http://runeto.com/news.php?view=4 http://runeto.com/gallery_index.php http://runeto.com/blogs.php И уопр нужно сделать под поисковые системы то есть тексты должны быть с ключами и уникальными копии с других сайтов не принимаються Прооект только для ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Покерный сайт

    Нужен покерный сайт наподобие http://www.fulltiltpoker.com для запуска проекта нужно определит размер вложений поэтому прошу отозваться только серьезным вебмастерам ТЗ после определения примерного бюджета опишу

    Сайты «под ключ»10 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Сайт под ключ

    Здравствуйте! Нужно построить сайт под ключ с внедрением получения оплаты с платежных систем Пайпал, Алерт пей и Webmoney . Сайт трех язычный Англ, Нем И Русский.Страницы сайта на всех языках заполню я сам ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Дизайн сайта

    Дизайн для сайта прилагаю набросок примерного дизайна это адрес сайта http://www.israwebmoney.com/old/ и сайт стоит на движке SLAED CMS 4.2 Pro нужен легко интегрированный дизайн на этот движок

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов43 заявки
    Закрыт
    15 лет назад
Отзывы фрилансеров
proevgenii
Евгений 
40 летТаиланд
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$70
10 баллов
9 лет назад
Лого и баннеры
Отличный заказчик. Четкое ТЗ, мгновенная оплата.
crackos
Кирилл 
30 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
$10
10 баллов
13 лет назад
2 баннера
Адекватный заказчик, сотрудничество прошло хорошо.
Спасибо Кирилл хорошая работа. Даю рекомендации знакомым
Ответный отзыв
Katherine_Kelly
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад
$40
10 баллов
15 лет назад
Тексты для страниц социалки
Очень приятное впечатление от сотрудничества! Четко поставленная задача. Вся необходимая дополнительная информация была предоставлена очень оперативно. В вопросах рассчета - человек кристальной честности. Всем рекомендую.
ЗАказывал уникальные тексты на несколько страниц сайта, и Екатерина сделала все на отлично .Работой доволен буду и в дальнейшем сотрудничать так как она отличный специалист своего дела .Спасибо.
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