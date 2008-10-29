Нужно написать тексты для следующих страниц социальки http://runeto.com/videogallery_video_view.php http://runeto.com/news.php http://runeto.com/news.php?cat=1 http://runeto.com/news.php?cat=2 http://runeto.com/news.php?view=1 http://runeto.com/news.php?view=2 http://runeto.com/news.php?view=3 http://runeto.com/news.php?view=4 http://runeto.com/gallery_index.php http://runeto.com/blogs.php И уопр нужно сделать под поисковые системы то есть тексты должны быть с ключами и уникальными копии с других сайтов не принимаються Прооект только для ...