Несложные сайты

Нужно делать сайты. Не сложные.

То много, то мало.

Фрилансеры, пожалуйста, пишите в личку:

1) цену своей работы за 1 час

2) возраст

3) сколько времени вы в он-лайне

4) сколько времени можете уделять работе

Женщины и фрилансеры без отзывов, пожалуйста, не беспокойтесь