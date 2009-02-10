Создание web-сайта.

Сайты «под ключ»Закрыт55 заявок551 просмотр
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Группа единомышленников, владельцев очень серьезно подготовленных полноприводных автомобилей регулярно путешествует по России. Как правило такие поездки осуществляются в совершенно неизвестные районы страны, к «нераскрученным» уникальным памятным местам и забытым достопримечательностям. По каждой поездке составляется детальный отчет, фото и видео-материалы, треки и точки, карты проезда, уникальная информация

Основное предназначение сайта: четкая структуризация наших экспедиций, он-лайн освещение хода экспедиции, привлечение спонсоров к нашим проектам.

Имеется точное ТЗ и приблизительные примеры (наброски)

вышлю по запросу.

15 лет назад
merl
42 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
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