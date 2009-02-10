Сайта под ключ аналог фриланс.ру

Нужен очень простенький скрипт магазина. Требования : на сайте есть несколько десятков товаров , разделённые по категориям - около 10 категорий. у каждого товара есть : заглавие, описание, фотография, цена, время доставки , цена доставки. возможность добавления товаров в корзину - без регистрации. после выбора ...