Сайта под ключ аналог фриланс.ру

Есть сеть webcam студий в городе "N",что нужно: 1) сайт визитка примеры. http://www.webcammodel.ru/ http://www.webcamjob.ru/ http://live-models.ru/ http://www.ricovideo.ru/ 2)Ежедневное администрирование ответы на вопросы посетителей что-то похожее на http://www.ricovideo.ru/gb/ 3)Ежедневный поиск новых моделей. Создание и администрирование ...
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Ищем специалиста для разработки Сайта под ключ (Биржа фриланса-удалённая работа) на подобии: free-lance.ru.Желательно создать на Joomla, но не обезательно. Должин быть опыт в создание подобных сайтов, оплата на ваших условиях. Также можем купить уже готовый сайт.
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