Сайта под ключ аналог фриланс.ру

Сайты «под ключ»Закрыт22 заявки382 просмотра
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Ищем специалиста для разработки Сайта под ключ (Биржа фриланса-удалённая работа) на подобии: free-lance.ru.Желательно создать на Joomla, но не обезательно. Должин быть опыт в создание подобных сайтов, оплата на ваших условиях. Также можем купить уже готовый сайт.

15 лет назад
awenza
44 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
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