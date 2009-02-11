Создание информационно-рекламного сайта под ключ

Сайты «под ключ»Закрыт26 заявок370 просмотров
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Необходимо создать сайт-портал для маленькой компании, занимающейся несколькими направлениями.

Никакого Дизайна - просто и серьезно. (очень нравится ввв.artlebeДev.ру во всем)

Заглавная страница - минимум(!) информации - ссылки на профильные направления

на данной стадии("нужно было позавчера"):

• Автомобильная страница - опять же ссылки на отдельные направления(страницы):

1. Автосервис

2. АвтоАтелье

3. Продажа Шин/Дисков

4. Продажа/покупка авто (партнеры – www.avtosdelka.ru )

после сдачи этого направления - переход к другим:

• Перевозки(Автомобильные, жд)

• Страхование

• Адвокатура

• Аренда Строительной Техники

• Медицина

• Полиграфия/ВебДизайн

• Недвижимость

Ищем творческую личность, которая бы при поставленной задаче не просила бы ТЗ,

а просмотрела бы в интернете лучших представителей направления и предложила бы несколько вариантов на выбор.

ТЗ не было, нет и не будет.

от Вас - временные и финансовые запросы + портфолио.

от Нас - желание найти вменяемую, заинтересованную, инициативную личность.

15 лет назад
oSon
NaN лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
Выбранный исполнитель
ILcher
34 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
15 лет назад
$300
15 дней
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