Нужно сделать проект : Социальный бизнес портал. Серьезный и масштабный проект.

Ищу в Екатеринбурге и только в Е к а т е р и н б у р г е – Веб-программиста (PHP/JavaScript/AJAX) или группу разработчиков.

Основное требование – знание и владение PHP (ООП) в совершенстве, а также JavaScript,отличное знание 1С Битрикс.

Платформа для портала скорее всего будет Битрикс.

Важны навыки верстки и интеграции на Битрикс.

Очень приветствуется ориентирование в технологии AJAX и опыт работы с современными веб-интерфейсами.

Мы также очень надеемся, что вы останетесь у нас надолго – для дальнейшего развития и сопровождения созданного вами проекта.

Условия работы – удаленное сотрудничество, а также можно работать у нас в офисе.