Необходимо создать сайт-портал для маленькой компании, занимающейся несколькими направлениями. Никакого Дизайна - просто и серьезно. (очень нравится ввв.artlebeДev.ру во всем) Заглавная страница - минимум(!) информации - ссылки на профильные направления на данной стадии("нужно было позавчера"): • Автомобильная страница - ...
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Нужно сделать проект : Социальный бизнес портал. Серьезный и масштабный проект.
Ищу в Екатеринбурге и только в Е к а т е р и н б у р г е – Веб-программиста (PHP/JavaScript/AJAX) или группу разработчиков.
Основное требование – знание и владение PHP (ООП) в совершенстве, а также JavaScript,отличное знание 1С Битрикс.
Платформа для портала скорее всего будет Битрикс.
Важны навыки верстки и интеграции на Битрикс.
Очень приветствуется ориентирование в технологии AJAX и опыт работы с современными веб-интерфейсами.
Мы также очень надеемся, что вы останетесь у нас надолго – для дальнейшего развития и сопровождения созданного вами проекта.
Условия работы – удаленное сотрудничество, а также можно работать у нас в офисе.
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