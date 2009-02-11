Требуется создать сайт страхового брокера

Необходимо создать сайт-портал для маленькой компании, занимающейся несколькими направлениями. Никакого Дизайна - просто и серьезно. (очень нравится ввв.artlebeДev.ру во всем) Заглавная страница - минимум(!) информации - ссылки на профильные направления на данной стадии("нужно было позавчера"): • Автомобильная страница - ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Простенькая CMS+дизайн. Сайт страхового брокера - страховки КАСКО и ОСАГО. Главная страница содержит логотип с названием компании (пока "рыба") контактные данные, блоки - заявка ОСАГО, заявка КАСКО, рейтинг страховых компаний, последние 10 застрахованных авто (с указанием марки авто, года выпуска, страховой премии).
Меню:
Страховой брокер
Список страховых компаний
Правила страхования
Доставка полисов
Гарантии
На сайте будет простая форма для заполнения заявок:
ФИО
Водительский стаж
Возраст
Марка авто (без списка, просто ввод)
Год выпуска
Оценочная стоимость
Пожелания по сайту:
Минимум графического мусора, упор на удобство использования, светлые тона.
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