Необходимо создать проект лото, наподобие gosloto.ru

Только все билеты будут покупаться через интернет

Клиент заходит, выбирает числа, отмечает и покупает в автоматическом режиме.

В зависимости от выбранной комбинации будет варьироваться стоимость билета.

Каждый билет должен содержать уникальный номер.

Так же в одной покупке может быть несколько различных комбинаций, но билет должен иметь один номер.

Номер билета должен отображаться в назначении платежа.

Любой пользователь, после тиража, чтобы мог проверить свой билет, введя номер или комбинацию.

Бюджет ограничен, предлагайте, выберу из всех предложений.