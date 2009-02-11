Необходимо создать сайт-портал для маленькой компании, занимающейся несколькими направлениями. Никакого Дизайна - просто и серьезно. (очень нравится ввв.artlebeДev.ру во всем) Заглавная страница - минимум(!) информации - ссылки на профильные направления на данной стадии("нужно было позавчера"): • Автомобильная страница - ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо создать проект лото, наподобие gosloto.ru
Только все билеты будут покупаться через интернет
Клиент заходит, выбирает числа, отмечает и покупает в автоматическом режиме.
В зависимости от выбранной комбинации будет варьироваться стоимость билета.
Каждый билет должен содержать уникальный номер.
Так же в одной покупке может быть несколько различных комбинаций, но билет должен иметь один номер.
Номер билета должен отображаться в назначении платежа.
Любой пользователь, после тиража, чтобы мог проверить свой билет, введя номер или комбинацию.
Бюджет ограничен, предлагайте, выберу из всех предложений.
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