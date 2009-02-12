Сделать юридический сайт

Необходимо спарсить информацию общего характера типа законов, образцов бланков, договоров и т.п. с пары-тройки сайтов-источников.

Залить эти данные на сайт.

В сайт нужно встроить блок рандомизации, который будет при каждом открытии страницы вставлять в неё блоки текста и ссылок.

- Блоки ссылок - это 5-10 ссылок, представляющие из себя заголовки других материалов сайта под общим названием: "Смотрите также". При каждом рефреше страницы, пользователю должны показываться новые ссылки.

- Блоки текста. Это текстовые фрагменты, выводящиеся под основным текстом статьи под названием "Вопрос-ответ".

Тексты в эти блоки заводятся администратором сайта через админку. Тексты в этом блоке меняются при каждом рефреше страницы. Поля для заведения этих текстов в админке должны поддерживать HTML. Должна быть возможность редактировать/удалять/добавлять эти тексты.

Далее, на сайте должна быть страница с текстом и формой отправки заявки на бесплатную консультацию юриста.

Форма и текст тут: yacame.ru/lawyers/

На сайте должна быть возможность удобного и понятного чайнику создания новых разделов и добавления новых материалов.

Сайт должен быть удобен для всяких текущих переделок, типа: добавить на страницы код вызова какой-нибудь баннерообменки, сменить дизайн и т.п.

Примерная схема внутренней страницы сайта на рисунке в приложении.

Я предоставляю адреса сайтов-источников и порезанный на html макет.