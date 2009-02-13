Создание сайта под ключ+ вёрстка

$1000
Сайты «под ключ»Завершен5 заявок216 просмотров
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Требуеться сделать сайт под ключ, для Игрового проекта, + верстка и натяжка дизайна на скрипт, подробности в аську 729-249

15 лет назад
9043280
Артем 
35 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
3 отзыва
Выбранный исполнитель
intop
37 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
год назад
15 лет назад
$150
3 дня
Если бы можно было поставить оценку выше, я бы поставил! Очень понравился подход к исполнению заказа.Смог сделать отличный движок сайт !!! ЧИТАЕТ мысли !!! ОЧЕНЬ понравилось с ним работать !!! Кстати это уже второй мой заказ!!! будут еще, обращусь к нему!!! Сверстал очень быстро, в общем делает все качественно и очень надёжный человек, всегда на связи.
Все хорошо, оплачено в срок
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