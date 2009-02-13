Создание сайта под ключ+ вёрстка

Если бы можно было поставить оценку выше, я бы поставил! Очень понравился подход к исполнению заказа.Смог сделать отличный движок сайт !!! ЧИТАЕТ мысли !!! ОЧЕНЬ понравилось с ним работать !!! Кстати это уже второй мой заказ!!! будут еще, обращусь к нему!!! Сверстал очень быстро, в общем делает все качественно и очень надёжный человек, всегда на связи.