Создание сайта под ключ

$1000
Сайты «под ключ»Закрыт38 заявок906 просмотров
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Есть образец требующегося на выходе сайта.

Нужно создать сайт под ключ - шаблоны страниц, алгоритм формирования описаний, заголовков, подключение баз данных.

Для выполнения задачи необходимо хорошо владеть PHP+MySQL, HTML, CSS, AJAX.

Предположительно хотелось бы реализовать проект на Джумле.

Идеально - использование готовых скриптов и КМСок

Оплата только по СБС

15 лет назад
zold
54 годаЛатвия
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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