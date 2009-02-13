Есть образец требующегося на выходе сайта. Нужно создать сайт под ключ - шаблоны страниц, алгоритм формирования описаний, заголовков, подключение баз данных. Для выполнения задачи необходимо хорошо владеть PHP+MySQL, HTML, CSS, AJAX. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сайт Продукта Станкоторговой компании
Создать интерактивный сайт презентацию оборудования по производству стекла.
Flash НЕ подходит.
Дизайн разработан и находится в Приложении.
Все материалы есть и готовы для размещения.
Материалы
- тексты
- видео товара
- чертежи товара
Требование к Исполнителю
1) Стаж на weblancer.net не менее 6 месяцев
2) Наличие отзывов и опыта.
3) Обязателен приезд в офис для обсуждения концепции реализации в Москву
4) Оплата наличными при презентации готового продукта
5) Срок 2-4 недели.
В приложении концепция диза
Дам ссылку на FTP и торрент для скачивания проекта для PC 222 Мб
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