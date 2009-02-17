Сделать 2 сайта

Есть образец требующегося на выходе сайта. Нужно создать сайт под ключ - шаблоны страниц, алгоритм формирования описаний, заголовков, подключение баз данных. Для выполнения задачи необходимо хорошо владеть PHP+MySQL, HTML, CSS, AJAX. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо создать минимальный дизайн и меню, залить контент (статьи в наличие) 3-4 статьи для каждой- пункт в меню + прописать сео (титлы, ключи и тд)+ консультация по управлению.
Шаблоны- любые по тематике.
Пример (infogrinding. narod. ru )
В наличие 2 "сайта" на CMS Joomla или WordPress (на выбор), предоставляются бесплатно хостингом. Либо другая (минимально простое управление)
Сроки- не более одной недели.
Оплата по готовности 80%.!
Отписываться на лансерах, с обязательным указание стоимости работы.
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