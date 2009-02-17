Сделать 2 сайта

Нужен мне человек который хоть немного понимает в hyip инвестициях, или понимает принцип работы hyip мониторов. Нужно сделать монитор, копия gsmonitor.org, только с другим дизайном,другой растановкой ну и немного доделать, так как я скажу. Лёгкость управления, чтоб ...