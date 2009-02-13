Сайт тестов

$1000
Сайты «под ключ»Закрыт27 заявок412 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

http://taketest.ru/ - аналог нужен. То есть сайт, на котором будет ряд тестов. + Подключение смс-агрегатора.

15 лет назад
kurtsev
47 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад