Требуется сделать сайт

Сайты «под ключ»Закрыт50 заявок648 просмотров
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Требуется сделать сайт, несложный типа этого http://onlineru.ru, или этого http://www.wexe.com/

причем на них обоих очень много лишнего что не нужно, подробности в личке или в аське 351763535

спасибо

15 лет назад
knui
48 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад