knui

Вадим Герр knui

 
48 летРоссия/Москва
15 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад
Качественный перевод технических текстов с/на английский, немецкий

Предлагаю качественный перевод технических текстов с/на английский, немецкий

  • Требуется сделать сайт

    Требуется сделать сайт, несложный типа этого http://onlineru.ru, или этого http://www.wexe.com/ причем на них обоих очень много лишнего что не нужно, подробности в личке или в аське 351763535 спасибо

    Сайты «под ключ»50 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Требуется рерайтер

    Требуется рерайтер, со знанием английского языка задачи : новости, блоги, в одной тематике стучите договоримся 351763535

    Копирайтинг32 заявки
    Закрыт
    15 лет назад