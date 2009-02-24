Требуется сделать сайт, несложный типа этого http://onlineru.ru, или этого http://www.wexe.com/ причем на них обоих очень много лишнего что не нужно, подробности в личке или в аське 351763535 спасибо
Сайты «под ключ»50 заявок
Закрыт
15 лет назад
Предлагаю качественный перевод технических текстов с/на английский, немецкий
Требуется сделать сайт, несложный типа этого http://onlineru.ru, или этого http://www.wexe.com/ причем на них обоих очень много лишнего что не нужно, подробности в личке или в аське 351763535 спасибо
Требуется рерайтер, со знанием английского языка задачи : новости, блоги, в одной тематике стучите договоримся 351763535